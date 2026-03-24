Мэрия Казани назвала количество собак и кошек, вакцинированных от бешенства

Мобильные пункты вакцинации работают в трех поселках

За минувшие выходные в Казани вакцинировали от бешенства 225 собак и кошек. Также для 16 собак провели процедуру чипирования. Прививки делают бесплатно, сообщила пресс-служба мэрии города.

Отмечается, что мобильные пункты вакцинации работают в поселках Чебакса, Вишневка и Вознесенское. В первой деревне привили от бешенства 41 кошку и 39 собак, во второй — 53 собаки и 47 кошек, а в третьей — 15 кошек и 30 собак.

По данным пресс-службы Государственного ветеринарного объединения Казани, выездные вакцинации будут проходить еженедельно по выходным. Подробности — по телефону +7(843)295-08-49.

Никита Егоров