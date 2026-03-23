В Казани агрессивная собака напала на девочку и двух домашних питомцев

Владельцам агрессивного пса грозит штраф согласно федеральному закону «Об ответственном обращении с животными» — от 10 до 30 тысяч рублей

Фото: скриншот видео с канала ТНВ

В Казани произошла трагическая ситуация с участием агрессивной собаки. Как сообщает корреспондент «Новостей Татарстана» телеканала ТНВ, инцидент произошел утром, когда девятилетний мальчик вместе с другом выгуливал собаку. На его питомца напала другая собака в ошейнике.

Момент нападения зафиксировали камеры видеонаблюдения. Несмотря на попытки ребенка защитить любимца, собака получила смертельные травмы. Животное было доставлено в ветеринарную клинику, но через три часа скончалось.

Оказалось, что та же агрессивная собака в тот же день напала на другую домашнюю собаку, находившуюся на руках 12-летней девочки. В результате ребенок получил травмы рук, что потребовало медицинского вмешательства и вакцинации от бешенства.

Местные жители оперативно поймали агрессивное животное и передали его в службу отлова. Однако спустя три дня собаку забрали хозяева — пожилая пара, их питомец убежал, когда они чистили снег.

Владельцы агрессивного пса пока не вышли на контакт с пострадавшими. Как сообщил консультант казанского территориального отдела ГУ ветеринарии Кабмина РТ, им грозят штрафы согласно федеральному закону «Об ответственном обращении с животными». За причинение вреда здоровью человека предусмотрены штрафы от 10 до 30 тысяч рублей.

Это не первый случай нападения собак на людей. Напомним, что ранее по делу о гибели женщины от нападения собак в Самосырово допросили экс-главу Комитета ЖКХ исполкома Казани.

В марте рабочая группа Госдумы провела заседание по совершенствованию законодательства в сфере защиты граждан от нападений бездомных животных. Мать, несколько месяцев назад потерявшая 10-летнего сына из-за нападения собак в СНТ под Красноярском, выступила с инициативой ввести безвозвратный отлов на федеральном уровне. Однако регионы не готовы поддержать эту меру из-за значительных финансовых затрат на отлов, содержание животных в приютах и их последующее усыпление. Подробнее — в материале «Реального времени».

Наталья Жирнова