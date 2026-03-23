Трамп назвал срок возможного урегулирования конфликта с Ираном — 9 апреля

Это позволит Трампу прибыть на празднование Дня независимости Израиля для получения Премии страны — высшей госнаграды

США планируют добиться соглашения об урегулировании конфликта с Ираном к 9 апреля, сообщает Ynet со ссылкой на источник.

— Израильский источник сообщил, что американцы наметили 9 апреля как день окончания войны, — информирует портал. До этой даты, как указывает издание, должны пройти переговоры.

Собеседник Ynet добавил: переговоры США и Ирана намечены на текущую неделю в Пакистане. Источник также утверждает, что завершение конфликта 9 апреля позволит президенту США Дональду Трампу прибыть на празднование Дня независимости Израиля (21—22 апреля) для получения Премии Израиля — высшей госнаграды страны.

В понедельник в интервью Fox Business Трамп заявил, что соглашение с Ираном может быть заключено в течение ближайших пяти дней. Комментируя сообщения иранских СМИ о том, что Тегеран не контактировал с Вашингтоном, Трамп заявил: он «не уверен», что понимает, о чем они пишут.

Позднее в беседе с CNN президент США подтвердил, что и Вашингтон, и Тегеран желают добиться соглашения. При этом он пригрозил: если за пять дней диалог между странами не принесет результатов, США продолжат атаковать Иран.

Ранее стало известно, что Израиль, вероятно, последует примеру Вашингтона и приостановит любые обстрелы иранских электростанций и энергетической инфраструктуры.

Рената Валеева