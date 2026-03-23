Reuters: Израиль может приостановить удары по иранским объектам энергетики

Ранее Трамп поручил Пентагону отложить нанесение ударов по энергетической инфраструктуре Ирана на пять дней

США держали Израиль в курсе переговоров с Ираном, пишет Reuters. Согласно публикации, Израиль, вероятно, последует примеру Вашингтона и приостановит любые обстрелы иранских электростанций и энергетической инфраструктуры.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что за последние два дня США и Иран провели очень позитивные и продуктивные переговоры. Он отметил, что поручил Пентагону отложить нанесение ударов по энергетической инфраструктуре Ирана на пять дней. При этом 22 марта Трамп обещал нанести удары в течение 48 часов, если Иран не откроет Ормузский пролив.

В ответ на это агентство Fars передавало, что Иран не контактировал с США ни напрямую, ни через посредников.

Ранее Иран опроверг заявления Дональда Трампа о переговорах. В заявлении ведомства подчеркивается: «Высказывания президента США звучат в контексте попыток снизить цены на энергоносители и выиграть время для реализации своих военных планов».

Конфликт начался 28 февраля. В первый же день под удар попала школа для девочек на юге Ирана, был убит верховный лидер аятолла Али Хаменеи. По данным иранских властей, общее число жертв нападения уже превышает 1,3 тыс. человек.



Рената Валеева