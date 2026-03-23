В Татарстане отремонтируют участок дороги Аксубаево — Федоровка за 490 млн рублей

Завершить ремонт планируется до 18 октября 2028 года

В Аксубаевском районе Татарстана проведут капремонт участка дороги Аксубаево — Федоровка с 19‑го по 24‑й километр. На реализацию проекта выделят 490 млн рублей. Финансирование будет осуществляться из бюджета республики и федерального бюджета.

Заказчиком работ выступает ГКУ «Главтатдортранс». Завершить ремонт планируется до 18 октября 2028 года, соответствующий тендер размещен на портале государственных закупок.

Напомним, в 2026 году в Татарстане запланированы работы на еще одном участке в Аксубаевском районе — автодороге Чистополь — Аксубаево — Нурлат. Кроме того, в планах значится ремонт моста через реку Большую Сульчу в том же районе. Сооружение было построено в 1984 году и в настоящее время находится в аварийном состоянии.

Рената Валеева