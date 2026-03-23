В Татарстане второй раз за день ввели режим беспилотной опасности

В Татарстане второй раз за день ввели режим беспилотной опасности. Ограничения ввели в 10:40, сообщили в приложении ГУ МЧС России по республике.

Также на фоне введенных ограничений закрыли казанский аэропорт. Как отметили в пресс-службе Росавиации, меру ввели для обеспечения безопасности полетов. UPD: его открыли спустя полтора часа.



Напомним, что в первый раз сегодня в Татарстане режим беспилотной опасности ввели в 3:11. Он продлился чуть более 4 часов.

