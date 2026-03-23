Путин и Пашинян провели телефонный разговор и договорились о будущей личной встрече

Внимание было уделено и сотрудничеству в торгово‑экономической, энергетической и транспортной сферах

По инициативе армянской стороны состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с премьер‑министром Армении Николом Пашиняном, сообщает пресс‑служба Кремля.

В ходе беседы российский лидер и глава правительства Армении обсудили различные аспекты дальнейшего развития двусторонних отношений. Как уточняется в сообщении пресс‑службы, особое внимание было уделено сотрудничеству в торгово‑экономической, энергетической и транспортной сферах.

Пресс‑служба армянского правительства дополняет, что собеседники обсудили вопросы, касающиеся двусторонней повестки, и договорились продолжить обсуждение в удобное время в формате встречи.

В феврале Пашинян заявил, что Ереван никогда не действовал и не будет действовать против интересов России. По его словам, армянская сторона открыта для диалога с Москвой и при этом намерена последовательно отстаивать собственные национальные интересы.



Рената Валеева