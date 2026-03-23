Выдали коврики и воду: казанцы рассказали о шести переносах рейса Санкт-Петербург — Казань

«Люди очень недовольны, пишут в прокуратуру», — поделилась с «Реальным временем» пассажирка

Фото: Реальное время

Пассажиры рейса Санкт-Петербург — Казань столкнулись с многократным переносом вылета в питерском аэропорту. Очевидцы рассказали «Реальному времени», что ситуация началась около 18:40 мск, когда после прохождения всех необходимых процедур стало известно о временном закрытии аэропорта.

Пассажиров неоднократно информировали об изменении времени вылета — в итоге рейс переносили шесть раз.

— Выдали бесплатно воду. Затем начали выдавать коврики, потому что много людей сидели и лежали на полу, потому что сидячих мест уже не осталось, — рассказала пассажирка рейса.

По словам очевидцев, к ночи ситуация усугубилась: люди были вынуждены спать на полу, укладывая на коврики детей. Время вылета постоянно менялось — от 1:00 до 3:00, затем на 9:30, на данный момент — на 11:40 мск. Пассажиры отмечают серьезные неудобства: неработающий интернет, очереди к розеткам для зарядки телефонов и большие очереди в кафе. При этом часть пассажиров самостоятельно оплачивала питание в других точках общепита из-за длительных ожиданий в официальных пунктах питания.

— Люди очень недовольны, пишут в прокуратуру, — поделилась пассажирка. По данным Северо-Западной транспортной прокуратуры, ситуация находится под их контролем.

По данным Минтранса России, в 9:00 мск аэропорт Пулково возобновил обслуживание рейсов, однако ситуация в других авиагаванях Северо-Запада остается напряженной.Так, в псковском аэропорту продолжают действовать ограничения на полеты. Кроме того, временно закрыт маршрут в калининградский аэропорт Храброво.

В петербургском аэропорту произошла масштабная корректировка расписания: по данным Минтранса, 62 рейса были отменены, более 80 вылетов задержаны на срок от двух часов. 45 самолетов были вынуждены совершить посадку на запасных аэродромах.

Напомним, что вчера около 16:00 мск в Ленинградской области была объявлена опасность атаки БПЛА. К 17:00 в Пулково были введены ограничения на прием и выпуск воздушных судов, спустя почти два часа их отменили, однако затем вновь ввели. За сутки силы ПВО сбили над областью 60 БПЛА, об этом сообщил губернатор области Александр Дрозденко. В результате обстрелов была повреждена емкость с топливом в порту Приморска, по данным губернатора, возникло возгорание. Зафиксированы и другие повреждения:

— Один из беспилотников при падении повредил опору ЛЭП в районе поселка Ермилово Выборгского района. В месте падения на поле ведется тушение сухой травы, — сообщил Александр Дрозденко.



Наталья Жирнова