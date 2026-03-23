Татарстанца оштрафовали на 10 тыс. рублей за то, что он не убрал сорняки с участков
Ранее проверяющие из Россельхознадзора потребовали собственника устранить нарушения до 15 ноября 2025 года
Собственника трех участков земли сельскохозяйственного назначения оштрафовали на 10 тыс. рублей за то, что он не убрал сорняки и ряд деревьев.
Как сообщили в Управлении Россельхознадзора по Татарстану, на участках площадью 50 га, расположенных в границах Шапшинского села Высокогорского района, заросли сорной растительностью и деревьями, но при этом земля не использовалась для сельскохозяйственного производства. В итоге проверяющие из Россельхознадзора потребовали собственника устранить выявленные нарушения до 15 ноября 2025 года. Однако в назначенный срок владелец нарушения не устранил.
В связи с этим в отношении собственника составили протокол об административном правонарушении по статье о «невыполнении в установленный срок предписаний федеральных органов… об устранении нарушений земельного законодательства». Далее материал направили мировому судье, который признал собственника виновным в совершении данного правонарушения и выписал штраф.
— Также инспектором государственного земельного надзора будет осуществлен повторный выезд на данные земельные участки с целью контроля соблюдения требований земельного законодательства РФ, — говорится в сообщении.
