Татарстанца оштрафовали на 10 тыс. рублей за то, что он не убрал сорняки с участков

Собственника трех участков земли сельскохозяйственного назначения оштрафовали на 10 тыс. рублей за то, что он не убрал сорняки и ряд деревьев.

Как сообщили в Управлении Россельхознадзора по Татарстану, на участках площадью 50 га, расположенных в границах Шапшинского села Высокогорского района, заросли сорной растительностью и деревьями, но при этом земля не использовалась для сельскохозяйственного производства. В итоге проверяющие из Россельхознадзора потребовали собственника устранить выявленные нарушения до 15 ноября 2025 года. Однако в назначенный срок владелец нарушения не устранил.

В связи с этим в отношении собственника составили протокол об административном правонарушении по статье о «невыполнении в установленный срок предписаний федеральных органов… об устранении нарушений земельного законодательства». Далее материал направили мировому судье, который признал собственника виновным в совершении данного правонарушения и выписал штраф.

— Также инспектором государственного земельного надзора будет осуществлен повторный выезд на данные земельные участки с целью контроля соблюдения требований земельного законодательства РФ, — говорится в сообщении.

