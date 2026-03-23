В Татарстане отменили режим беспилотной опасности
Ограничения вводили второй раз за день
В Татарстане отменили режим беспилотной опасности, который ранее был введен второй раз за день. Ограничения длились около 2,5 часа, следует из сообщения ГУ МЧС России по республике в Мах.
— На территории Республики Татарстан режим беспилотной опасности отменен, — говорится в сообщении.
Ранее в Казани также открыли аэропорт.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».