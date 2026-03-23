Антициклон обеспечит Татарстану сухую и теплую погоду до конца недели — прогноз

В пятницу и в выходные погоду в регионе продолжит определять область повышенного атмосферного давления

Антициклон продолжает определять погодные условия на большей части европейской территории России. В Татарстане под его влиянием сохраняется сухая и спокойная погода, температурный фон при этом на 4—5 градусов выше климатической нормы. Об этом сообщили в Гидрометцентре Татарстана.

В предстоящие сутки, 24 марта, существенных изменений не ожидается. Осадки не прогнозируются. Днем воздух прогреется до +11 градусов. В отдельных районах ночью и утром возможен туман.

В среду, 25 марта, атмосферный фронт, поднимающийся с юга на фоне области повышенного давления, ненадолго внесет изменения в погодные условия. Облачность увеличится, днем местами, преимущественно на востоке республики, пройдет небольшой дождь. Ожидается от +5 до +10.

В четверг, 26 марта, осадки вновь не ожидаются. Ночью и утром температура останется отрицательной — от 0 до -5, днем воздух прогреется до +10.

По предварительному прогнозу, в пятницу и в выходные, 27—29 марта, погоду в регионе продолжит определять область повышенного атмосферного давления. Вероятность осадков останется невысокой, а температурный режим постепенно повысится: ночью ожидается около 0 градусов, днем — до +13.



Рената Валеева