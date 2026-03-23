В Татарстане вдвое выросло число зон затопления и подтопления в 2026 году

В ЕГРН их количество увеличилось с 24 до 52

В Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) внесены данные о 52 зонах затопления и подтопления в Татарстане. По сравнению с прошлым годом количество таких территорий увеличилось более чем в два раза — годом ранее было зарегистрировано всего 24 зоны. По информации Росреестра и Роскадастра, на сегодняшний день в реестре зафиксирована 21 зона затопления и 31 зона подтопления.

Эксперты пояснили разницу между этими понятиями: подтопление происходит из-за поднятия грунтовых вод, а затопление возникает вследствие осадков или разлива водоемов. Так, например, на проект расчистки Волги и восстановления зон подтопления в Займище потратят 15 млн рублей.

Опасные территории обнаружены в нескольких районах республики. Они расположены в городах Альметьевск и Агрыз, а также в Буинском, Верхнеуслонском, Высокогорском, Лениногорском, Нурлатском и Нижнекамском районах республики.

— Общая площадь потенциальных затопленных и подтопленных территорий превысила 2,7 тысячи гектаров. Для сравнения, в прошлом году этот показатель составлял около 1,6 тысячи гектаров, — заявил замглавы Управления Росреестра по РТ Андрей Парамонов.

По данным специалистов, половодье придет в Татарстан в апреле, но готова ли к нему республика? Подробнее — в материале.

Наталья Жирнова