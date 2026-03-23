Умер основатель OnlyFans Леонид Радвинский
Сообщается, что он скончался после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием
В возрасте 43 лет умер владелец платформы OnlyFans Леонид Радвинский. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на официальное заявление компании.
Согласно информации компании, Радвинский скончался после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием.
Предприниматель родился в 1982 году в Одессе. Позднее его семья переехала в США, где он и вырос.
