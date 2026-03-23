Новости общества

05:53 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Умер основатель OnlyFans Леонид Радвинский

15:45, 23.03.2026

Сообщается, что он скончался после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием

В возрасте 43 лет умер владелец платформы OnlyFans Леонид Радвинский. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на официальное заявление компании.

Согласно информации компании, Радвинский скончался после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием.

Предприниматель родился в 1982 году в Одессе. Позднее его семья переехала в США, где он и вырос.

Напомним, что ранее на 87-м году жизни скончался американский актер Чак Норрис.

Наталья Жирнова

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

Общество

Новости партнеров

