Россия и Таджикистан договорились о новом порядке медосвидетельствования мигрантов

Таджики будут проходить медосмотр в организациях на территории республики

Фото: Айдар Раманкулов

Президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации соглашения между Россией и Таджикистаном о медосвидетельствовании граждан республики перед въездом в Россию для осуществления трудовой деятельности. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Соглашение было подписано в Душанбе в октябре 2025 года. Согласно его положениям, граждане Таджикистана, планирующие въехать в РФ для работы, будут проходить медосмотр в уполномоченных российским Минздравом организациях еще на территории республики.



Он осуществляется на возмездной основе: процедура проходит в рамках договора об оказании платных медицинских услуг, а оплата производится в национальной валюте Таджикистана. После успешного прохождения обследования уполномоченная организация выдает заключение, которое признается на территории РФ.



Рената Валеева