Путин подписал закон о праве ФАС пересматривать региональные тарифы на электроэнергию

Закон вступит в силу через 10 дней после официального опубликования

Президент России Владимир Путин подписал закон, наделяющий Федеральную антимонопольную службу (ФАС) правом пересматривать тарифы на электроэнергию в регионах, установленные с нарушениями. Документ размещен на сайте официальных правовых актов.

Теперь ФАС сможет пересматривать предельные уровни цен на розничных рынках электроэнергии, если региональный тарифный орган неоднократно (в течение одного года) не исполняет решения службы. Такие решения принимаются по результатам рассмотрения разногласий между регулирующими органами, регулируемыми организациями и потребителями либо в рамках государственного контроля (надзора).

В течение одного месяца после решения ФАС региональный орган обязан пересмотреть тариф, чтобы привести его в соответствие с требованиями службы.



Помимо пересмотра тарифов, ФАС получает полномочия по распределению необходимой валовой выручки между территориальными сетевыми организациями (ТСО). Эти меры будут применяться при выявлении нарушений обязательных требований — например, в ходе рассмотрения споров между региональными тарифными органами и ТСО или в рамках госконтроля. Порядок распределения выручки определит правительство РФ.

Закон вступит в силу через 10 дней после официального опубликования.

Напомним, в Татарстане дважды проиндексировали тарифы на коммунальные услуги. Последний раз это произошло 1 января — на 1,7%. Еще в декабре председатель Госкомитета РТ по тарифам Ренат Гайнутдинов объяснил, что длительный период заморозки тарифов на ЖКУ, продолжавшийся с 1 декабря 2022 года по 30 июня 2024 года, то есть почти 19 месяцев, привел к серьезным экономическим дисбалансам в отрасли.

Рената Валеева