Организационное управление аппарата исполкома Казани возглавил Эмиль Мустафин

Нового руководителя представили на «деловом понедельнике»

Организационное управление аппарата исполкома Казани возглавил Эмиль Мустафин. Его на «деловом понедельнике» представил глава исполкома Рустем Гафаров.

По его словам, в команду мэрии Казани Эмиль Мустафин пришел более 15 лет назад, работал в управлении культуры, в том числе — на должности заместителя начальника.

— Он накопил обширные знания, навыки в организации и проведении мероприятий от фестивалей до международных масштабных культурных проектов. Уверен, что этот опыт поможет ему успешно выполнять поставленные задачи, — подчеркнул Рустем Гафаров.



В ноябре прошлого года Эмиль Мустафин дошел до финала конкурса на должность председателя комитета по делам детей и молодежи. Пост тогда занял главный специалист отдела перспективных проектов и целевых программ администрации Кировского и Московского районов Казани Дмитрий Хвостиков.

Галия Гарифуллина