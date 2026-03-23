Организационное управление аппарата исполкома Казани возглавил Эмиль Мустафин

09:30, 23.03.2026

Нового руководителя представили на «деловом понедельнике»

Организационное управление аппарата исполкома Казани возглавил Эмиль Мустафин
Фото: взято с сайта kzn.ru

Организационное управление аппарата исполкома Казани возглавил Эмиль Мустафин. Его на «деловом понедельнике» представил глава исполкома Рустем Гафаров.

По его словам, в команду мэрии Казани Эмиль Мустафин пришел более 15 лет назад, работал в управлении культуры, в том числе — на должности заместителя начальника.

— Он накопил обширные знания, навыки в организации и проведении мероприятий от фестивалей до международных масштабных культурных проектов. Уверен, что этот опыт поможет ему успешно выполнять поставленные задачи, — подчеркнул Рустем Гафаров.

В ноябре прошлого года Эмиль Мустафин дошел до финала конкурса на должность председателя комитета по делам детей и молодежи. Пост тогда занял главный специалист отдела перспективных проектов и целевых программ администрации Кировского и Московского районов Казани Дмитрий Хвостиков.

Галия Гарифуллина

