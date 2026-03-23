Мишустин переназначил Белозерова на должность главы РЖД

Срок его полномочий будет длиться следующие 5 лет

Премьер-министр России Михаил Мишустин переназначил Олега Белозерова на должность главы РЖД. Срок его полномочий будет длиться следующие 5 лет, сообщила пресс-служба правительства страны.

Олег Белозеров родился в 1969 году. После окончания Санкт-Петербургского университета экономики и финансов по специальности экономист он работал в разных организациях в сфере транспорта и энергетики.

В 2004–2009 годах занимал пост руководителя Федерального дорожного агентства, затем стал заместителем министра транспорта.

В 2015 году распоряжением Правительства Олег Белозеров был назначен на должность президента ОАО «РЖД», а в 2017 году — на должность генерального директора — председателя правления ОАО «РЖД». В 2021 году был переназначен на должность главы компании сроком на 5 лет.

Никита Егоров