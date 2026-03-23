Жители Татарстана жалуются на сбои в «Телеграме»

13:44, 23.03.2026

В частности, у татарстанцев есть проблемы с доступом к региональным страницам в мессенджере

Жители Татарстана жалуются на сбои в «Телеграме»
Фото: Динар Фатыхов

Жители Татарстана жалуются на проблемы с доступом к региональным страницам в «Телеграме». Согласно данным портала Detector, на проблемы с «телегой» приходится около 16% от общего количества жалоб.

При этом только за последний час в упомянутый сервис от татарстанцев поступило 25 жалоб, касающихся нестабильной работы мессенджера, а за последние сутки количество обращений увеличилось до 367.

Ранее сообщалось, что Минцифры опровергло слухи о «белых списках» для домашнего интернета.

Никита Егоров

