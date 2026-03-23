Татарстан стал самым популярным регионом России для поездок на майские праздники

Татарстан стал самым популярным регионом России для майских поездок. На республику пришлось 16,3% от всех заказов по стране, а спрос на татарстанские отели увеличился на 75%. При этом год назад регион занял третье место в топе востребованных турнаправлений на праздники в мае, пишет ТАСС.

На втором месте в данном списке расположился Санкт-Петербург, на который пришлось 14% от общего количества бронирований, а на третьем — Краснодарский край (10%). В топ-5 также попали Нижегородская (4,7%) и Калининградская (4,6%)области. Причем, по словам экспертов, интерес к этим регионам за год изменился незначительно.

Также аналитики выяснили, что доля россиян, планирующих в майские праздники путешествовать по России в одиночестве, выросла за год до 24%.При этом половина туристов (50%) будут отдыхать на длинных выходных в мае вдвоем, а 15% — втроем.

Согласно исследованию, туристы собираются останавливаться в российских отелях в среднем на 2,3 дня (на 0,4 дня меньше, чем год назад). При этом чек за размещение в гостиницах у путешественников увеличился до 10,6 тыс. рублей в сутки в среднем (в 2025 году — за 10,4 тыс. рублей).

