Татарстанский банк реализовал более 20 благотворительных проектов в 2025 году

Они направлены на помощь социально уязвимым группам, многодетным семьям, развитие региональных сообществ и проведение культурных мероприятий

В 2025 году Банк ЗЕНИТ поддержал более 20 благотворительных инициатив, направленных на помощь социально уязвимым группам, многодетным семьям, развитие региональных сообществ и проведение культурных мероприятий.

Одно из ключевых направлений — помощь детям. Продолжилось сотрудничество с фондами «Копилка доброты», «Синдром любви» и «Созидание». Средства были направлены на пособия для детей, оплату работы логопедов и дефектологов, а также профессиональную подготовку подопечных «Синдрома любви». Фонд «Созидание» получил поддержку для пополнения библиотеки в селе Сокуры (Республика Татарстан), помощи 5-летней девочке с редким заболеванием из Тюменской области и выплаты стипендии участнице программы «Пять с плюсом» из Иркутской области. Помимо этого, банк помог детскому саду с приобретением оборудования и поддержал проведение праздничных мероприятий.

Банк также поддерживает ветеранов: приобрел продуктовые наборы, организовал поздравительные мероприятия к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и ко Дню ветерана. Еще одно направление — помощь людям с инвалидностью. ЗЕНИТ поддержал мероприятия ко Дню Победы и Международному дню инвалидов, а также оплачивал реабилитацию в специализированных центрах.

Кроме того, банк финансировал культурные и социальные проекты: XIII Республиканский ифтар, праздники Сабантуй и новогодние мероприятия.

«Мы рады, что в прошлом году смогли внести свой вклад в столько нужных проектов. Благодарю сотрудников и всех, кто вместе с Банком ЗЕНИТ в течение года участвовал в этих инициативах и делал общее доброе дело», — поделился заместитель председателя правления банка Рустем Исхаков.