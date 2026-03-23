Иностранцев, служивших по контракту, больше не смогут выдворять из России

Соответствующий закон подписал президент Владимир Путин

Президент Владимир Путин подписал закон, ограничивающий выдворение из России иностранных граждан и лиц без гражданства, проходивших военную службу по контракту в Вооруженных силах РФ. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.



Вместо выдворения указанным лицам будут назначать штраф в пределах санкции применяемой статьи или части статьи раздела II КоАП РФ либо обязательные работы на срок от 100 до 200 часов.

Закон также затрагивает случаи нарушения правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований. Если иностранец или лицо без гражданства, служившее по контракту в ВС РФ, допустит такое нарушение (в том числе грубое), ему может быть назначен административный запрет на посещение мест проведения официальных спортивных соревнований на срок от 1 года до 7 лет. Ранее в подобных случаях применялось выдворение из страны.

Ранее Путин подписал закон, запрещающий выдавать иностранным государствам лиц, участвующих или принимавших участие в боевых действиях в составе Вооруженных сил России.



Рената Валеева