В Казани и Чебоксарах закрыли аэропорты
Мера введена для обеспечения безопасности полетов
В аэропортах Казани и Чебоксар ввели временные ограничения на полеты, сообщила Росавиация.
— Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, — говорится в сообщении.
Отметим, что ограничения действуют с 3:38 мск. Напомним, что с 3:10 мск в Татарстане объявляли режим беспилотной опасности.
