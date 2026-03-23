Новости общества

05:48 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Казани и Чебоксарах закрыли аэропорты

03:53, 23.03.2026

Мера введена для обеспечения безопасности полетов

Фото: Реальное время

В аэропортах Казани и Чебоксар ввели временные ограничения на полеты, сообщила Росавиация.

— Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, — говорится в сообщении.

Отметим, что ограничения действуют с 3:38 мск. Напомним, что с 3:10 мск в Татарстане объявляли режим беспилотной опасности.

Никита Егоров
Справка

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

Общество Татарстан

Новости партнеров

