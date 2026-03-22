В Госдуме предложили создать публичный рейтинг управляющих компаний
По мнению специалиста, рейтинг поможет повысить прозрачность работы управляющих компаний и усилить конкуренцию в отрасли
Первый зампредседателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев выступил с инициативой о создании публичного рейтинга управляющих компаний в системе ГИС ЖКХ. Об этом сообщило РИА «Новости».
По мнению депутата, новый рейтинг поможет повысить прозрачность работы управляющих компаний и усилить конкуренцию в отрасли. Граждане регулярно оплачивают коммунальные услуги, но часто не имеют возможности контролировать, на что расходуются их средства, и не могут эффективно влиять на ситуацию при некачественном обслуживании домов.
Публичная оценка работы УК позволит жильцам объективно сравнивать компании по конкретным показателям и принимать взвешенные решения на собраниях собственников жилья. Низкие оценки в рейтинге могут стать основанием для внеплановых проверок жилищной инспекции и даже отзыва лицензии при систематических нарушениях.
Недавно татарстанскую управляющую компанию заподозрили в фальсификации подписей собственников МКД. Подробнее об этом — в материале.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».