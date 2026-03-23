Лейла Фазлеева может возглавить Набсовет креативных индустрий Татарстана
Также в состав набсовета войдут глава Минзема, Минкульта, Минмола и первый замминистра экономики
Кабмин Татарстана готовится утвердить состав наблюдательного совета автономной некоммерческой организации «Центр развития креативных индустрий Республики Татарстан». Соответствующий документ проходит антикоррупционную экспертизу.
Судя по документу, заместитель премьер-министра Татарстана Лейла Фазлеева возглавит работу совета.
Также в состав набсовета войдут министр земельных и имущественных отношений Фаниль Аглиуллин, министр культуры Ирада Аюпова, министр по делам молодежи Азат Кадыров и первый замминистра экономики, директор Департамента развития предпринимательства и конкуренции Наталья Кондратова.
Ранее «Реальное время» рассказывало, что Агентство стратегических инициатив представило обновленную версию Регионального стандарта развития креативных индустрий 2.0. Документ призван ускорить социально‑экономическое развитие регионов. В Татарстане уже запущен ряд мер — от создания профильного центра до утверждения приоритетных направлений, — но представители креативного бизнеса отмечают нехватку налоговых льгот и системных решений для малого бизнеса.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».