Лейла Фазлеева может возглавить Набсовет креативных индустрий Татарстана

Также в состав набсовета войдут глава Минзема, Минкульта, Минмола и первый замминистра экономики

Кабмин Татарстана готовится утвердить состав наблюдательного совета автономной некоммерческой организации «Центр развития креативных индустрий Республики Татарстан». Соответствующий документ проходит антикоррупционную экспертизу.

Судя по документу, заместитель премьер-министра Татарстана Лейла Фазлеева возглавит работу совета.

Также в состав набсовета войдут министр земельных и имущественных отношений Фаниль Аглиуллин, министр культуры Ирада Аюпова, министр по делам молодежи Азат Кадыров и первый замминистра экономики, директор Департамента развития предпринимательства и конкуренции Наталья Кондратова.

Ранее «Реальное время» рассказывало, что Агентство стратегических инициатив представило обновленную версию Регионального стандарта развития креативных индустрий 2.0. Документ призван ускорить социально‑экономическое развитие регионов. В Татарстане уже запущен ряд мер — от создания профильного центра до утверждения приоритетных направлений, — но представители креативного бизнеса отмечают нехватку налоговых льгот и системных решений для малого бизнеса.

Дмитрий Зайцев