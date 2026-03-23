Иран опроверг заявления Дональда Трампа о переговорах

Никаких переговоров с американским лидером Дональдом Трампом не ведется, об этом сообщили в МИД Ирана. В заявлении ведомства подчеркивается: «Высказывания президента США звучат в контексте попыток снизить цены на энергоносители и выиграть время для реализации своих военных планов».

Ранее Трамп заявил, что США и Иран провели двухдневные переговоры. В публикации в соцсети X глава Белого дома сообщил о решении отложить любые военные удары по иранским электростанциям и энергетической инфраструктуре на пять дней — «в зависимости от успеха продолжающихся встреч и обсуждений». По словам Трампа, переговоры будут продолжаться в течение текущей недели.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Однако источник в службе безопасности Ирана, опрошенный Tasnim, подтвердил позицию Тегерана: переговоров не велось и не ведется. Собеседник указал, что Дональд Трамп отступил от ультиматума нанести удар по критически важной инфраструктуре, после того как военные угрозы Ирана «обрели реальную силу».

Ранее Трамп заявил, что большинство стран НАТО отказались участвовать в военной операции против Ирана и помогать в разблокировке Ормузского пролива.



Рената Валеева