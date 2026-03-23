Аэропорт Нижнекамска закрыли

04:44, 23.03.2026

Ограничения ввели для обеспечения безопасности полетов

Нижнекамский аэропорт временно закрыли с 4:28 мск, сообщили в приложении ГУ МЧС России по Татарстану.

— Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, — передает Росавиация.

Ранее также закрывали казанский и чебоксарский аэропорты. С 3:10 мск в Татарстане введен режим беспилотной опасности.

Никита Егоров

