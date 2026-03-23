В Татарстане объем продаж шаурмы вырос на 5% в 2025 году

Республика попала в топ регионов, где объемы реализации данного блюда увеличились сильнее всего

В 2025 году продажи шаурмы в Татарстане в натуральном выражении выросли на 5% по отношению к 2024 году. Причем республика попала в топ регионов, где объем реализации данного блюда увеличились сильнее всего, пишет ТАСС.

Среди регионов сильнее всего возросли продажи шаурмы в Республике Саха — на 68%, Саратовской области — на 25%, Иркутской области, Приморском и Пермском краях — на 12%, На шестом месте по данному показателю — Татарстан, а на седьмом — Самарская область (+5%).

В Москве продажи в штуках увеличились на 17%, а Санкт-Петербурге — на 9%.

Снизились по сравнению с 2024 годом продажи шаурмы в Астраханской области — на 2%, в Республике Башкортостан — на 4%, Свердловской области — на 5%, Камчатском крае — на 6%, Краснодарском крае — на 9%, Нижегородской и Калининградской областях — на 9%, Красноярском крае — на 15%, Хабаровском крае — на 19%, в Волгоградской области — на 20%.

В целом по России продажи шаурмы в натуральном выражении выросли на 3%, а оборот — на 15%. При этом средневзвешенная цена такого продукта увеличилась на 13%, до 268 рублей.

Ранее владелец компании «Татлаваш», производитель мяса для HoReCa Динар Шайхутдинов заявил, что компании стали чаще уходить в серую зону.

Никита Егоров