В очереди в детсады Казани стоят более 12 тыс. детей

За школьные парты сядут более 15 тыс. первоклассников

Что делать, если ребенок не получил направление в детсад

1 апреля начинается комплектование детских садов и прием детей в первые классы, сообщил на «деловом понедельнике» в мэрии Казани начальник управления образования исполкома Ирек Ризванов. Распределение мест в сады осуществляют с помощью системы «Электронный детский сад». В очереди стоят 12,3 тыс. детей.

— Если до 15 апреля ребенок не получил направление в детский сад, родителям предлагается несколько вариантов решения. Можно обратиться на единую горячую линию, где будет предоставлена необходимая информация, либо в районные отделы образования для подбора подходящего учреждения, — добавил спикер.

С учетом ограниченного количества мест в отдельных детсадах с июля 2024 года действует временное устройство детей, где имеются свободные места, напомнил он. При этом очередь в приоритетные садики сохраняется.



В первый в класс в Казани пойдут более 15 тыс. детей

По предварительным данным, в Казани в этом году за парты сядут более 15 тыс. первоклассников. Подать заявление можно несколькими способами:

через платформы госуслуг Татарстана и России;

через операторов «Почты России»;

лично в общеобразовательной организации.

Прием будут осуществлять в два этапа:

с 1 апреля по 30 июня — для детей, проживающих на закрепленной территории, а также имеющих преимущественное право на зачисление. Приказ о зачислении издается в течение трех рабочих дней по окончании срока приема документов;

с 6 июля по 5 сентября — для детей, не проживающих на закрепленной за образовательной организацией территории. Приказ о зачислении издается в течение пяти рабочих дней после подачи полного пакета документов.

Отказ для граждан России возможен только при отсутствии свободных мест. Для иностранцев основанием также могут быть отсутствие необходимых документов и подтверждения знания русского языка.

— Наша задача — сделать все ключевые процедуры максимально понятными, прозрачными и удобными для родителей, — подчеркнул глава исполкома Казани Рустем Гафаров. — Сегодня доступны цифровые сервисы, консультационная поддержка специалистов.



скриншот трансляции

Галия Гарифуллина