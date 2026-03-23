Путин разрешил ЧОПам применять оружие для защиты в период СВО
Они смогут использовать боевое оружие для охраны объектов топливно‑энергетического комплекса, стратегических предприятий и др.
Президент России Владимир Путин подписал закон, предоставляющий частным охранным организациям (ЧОО) право использовать стрелковое оружие для защиты охраняемых объектов на период проведения СВО. Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Согласно закону, ЧОО смогут получать и использовать боевое стрелковое оружие для охраны объектов топливно‑энергетического комплекса (ТЭК), стратегических предприятий, естественных монополий, госкорпораций, а также критически важных объектов федеральных ведомств.
Процедура получения оружия предусматривает направление в Росгвардию мотивированного обращения, которое должно быть обязательно согласовано с управлением ФСБ по соответствующему субъекту РФ.
Напомним, более 38 тысяч татарстанцев официально имеют на руках огнестрельное оружие. По данным за 2025 год, было вынесено 1 164 предупреждения и выписано 597 штрафов. Всего изъято 450 единиц незаконно хранящегося оружия и порядка трех тысяч патронов.
