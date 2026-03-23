В США самолет столкнулся с пожарной машиной: главное

Аэропорт Ла-Гуардиа в Нью-Йорке может возобновить прием и отправку самолетов около 14:00 по местному времени

В аэропорту Ла-Гуардиа в Нью-Йорке столкнулись самолет Air Canada Express и пожарная машина. В результате ЧП погибло два человека: пилот и второй пилот, сообщил телеканал NBC News со ссылкой на источники. По данным телеканала, авария произошла, когда самолет завершал посадку и двигался со скоростью около 50 км/ч. Время аварии — 22 марта в 23:47 по местному времени (06:47 мск 23 марта), пишет компании Jazz Aviation.

Отмечается, что на борту находились около 100 человек, сообщала газета The New York Post. Согласно фотографиям, опубликованным в газете The New York Post, у авиалайнера сильно повреждена кабина, а также самолет накренился назад.

По меньшей мере четыре человека пострадали в результате столкновения самолета с пожарной машиной, сообщала ранее газета The New York Post.

Аэропорт Ла-Гуардиа в Нью-Йорке сможет возобновить прием и отправку самолетов около 14:00 по местному времени (21:00 мск), пишет ТАСС со ссылкой на воздушную гавань.

Никита Егоров