Аэропорт Казани открыли

Ограничения действовали около полутора часов

Аэропорт Казани возобновил работу. Ранее воздушную гавань временно закрывали на фоне объявления в Татарстане режима беспилотной опасности. Причем ограничения ввели второй раз за день. Сам аэропорт не работал с 10:39 до 12:08, сообщила Росавиация.

Напомним, что первый раз сегодня аэропорт закрывали примерно на 4 часа. Ограничения действовали с 3:10 до примерно 7:00.

Никита Егоров