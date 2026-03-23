Жителям Казани рассказали, как обезопасить себя в сезон клещей

В 2025 году жители Татарстана оформили более 4 тысяч страховых полисов на случай укуса клеща

В 2025 году жители Приволжского федерального округа оформили более 43 тысяч страховых полисов на случай укуса клеща, из них свыше 4 тысяч пришлись на Татарстан. При этом за год число обращений за медпомощью в ПФО выросло на 28%. Чаще всего врачи назначали лабораторное исследование клещей на инфекции (59%), проводили консультации и осмотры пациентов (16%), а также выполняли введение антител против клещевого энцефалита (8%). Такие данные следуют из аналитики «СберСтрахования».

Клещи встречаются не только в лесах или на дачных участках, но и в парках, скверах и во дворах с густой травой. Именно поэтому столкнуться с ними можно даже во время обычных прогулок, сообщила директор медицинского страхования «СберСтрахования» Наталья Харина.

— Заражение происходит в момент укуса: вместе со слюной в организм человека могут попасть возбудители инфекций. Чтобы не допустить развития осложнений, важно как можно быстрее обратиться к врачу. Дополнительная опасность заключается в том, что сам укус обычно не чувствуется и может остаться незамеченным, а симптомы заболеваний иногда проявляются лишь через несколько недель, — говорится в сообщении.

Чтобы уменьшить вероятность контакта с клещами, специалисты рекомендуют выбирать для прогулок на природе закрытую одежду с длинными рукавами и брюками; лучше отдавать предпочтение светлым тканям — на них проще заметить паразита, использовать специальные средства для обработки одежды и открытых участков кожи. После возвращения домой следует также внимательно осматривать тело, уделяя особое внимание шее, области за ушами и волосистой части головы, а еще не забывать о защите домашних животных: применять ветеринарные препараты и после прогулок проверять лапы, уши и шею питомца.

— Тем, кто часто бывает на природе, проводит время на даче или любит прогулки в лесопарковых зонах, специалисты также советуют заранее сделать прививку против клещевого энцефалита, — отметила эксперт.

Если клещ все же присосался, лучше не пытаться извлечь его самостоятельно: часть паразита может остаться под кожей, что повышает риск заражения и осложнений. В поликлинике или травмпункте специалисты аккуратно проведут процедуру и при необходимости направят паразита на лабораторное исследование.

По результатам анализа клеща пациенту могут назначить профилактическое лечение, например курс антибиотиков или введение иммуноглобулина — антител к вирусу клещевого энцефалита. Наличие страхового полиса помогает быстро и просто организовать медицинскую помощь: нужно связаться со страховой компанией, и специалисты подскажут ближайшее медучреждение. Как правило, такие программы включают удаление клеща, лабораторную диагностику, экстренное введение иммуноглобулина, лечение выявленных инфекций и последующую реабилитацию.

