В Татарстане участились случаи преднамеренных отравлений алкоголем

Примерно 38,8% случаев имели суицидальный характер

В Татарстане зарегистрировали 53 случая острых отравлений химической этиологии в период с 16 по 22 марта. Это превышает показатель предыдущей недели: с 9 по 15 марта было зафиксировано 41 подобное происшествие. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре по республике.

Отравления среди детей составили 19% от общего числа и были связаны с ошибочным приемом веществ по недосмотру взрослых. Среди подростков зафиксировано 5,6% случаев.

Анализ преднамеренных отравлений показал следующую картину: 38,8% случаев имели суицидальный характер, а 61,2% были совершены с целью одурманивания. Для сравнения: неделей ранее соотношение выглядело иначе — 30% суицидальных попыток и 70% случаев с целью одурманивания.

В структуре случайных отравлений распределение по причинам таково:

«ошибочный прием» — 47%;

«самолечение» — 29,5%;

«случайное» отравление — 17,7%;

с целью опьянения — 5,8%.

При сопоставлении с данными предыдущей недели заметны некоторые изменения: тогда доля случаев «с целью опьянения» составляла 11,2%, а на «ошибочный прием» и «случайные» отравления приходилось по 44,4%.



Рената Валеева