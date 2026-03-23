В Татарстане вводили режим беспилотной опасности: главное от 23 марта

Из-за временного закрытия аэропортов в Казани и Нижнекамске задерживаются рейсы

В Татарстане чуть более 4 часов действовал режим беспилотной опасности. Ограничения ввели в 3:11, а отменили в 07:10, сообщили в приложении ГУ МЧС России по республике.

На фоне вводимых ограничений в Казани и Нижнекамске на время закрывали аэропорты. Однако уже в 07:07 все ограничения на работу сняли.

Из-за вводимых в аэропортах ограничений в Казани и Нижнекамске задерживается более 20 рейсов на вылет и прилет.

Никита Егоров