Суд запретил деятельность «Алмаз‑Кэпитал Партнерс»* и изъял имущество Александра Галицкого на 8 млрд рублей

Ранее прокуратура требовала прекратить работу фонда в связи с его участием в поддержке Украины

Фото: Динар Фатыхов

Тверской суд Москвы признал запрещенной деятельность объединения «Алмаз‑Кэпитал Партнерс»* и постановил изъять у инвестора Александра Галицкого имущество на сумму около 8 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.



В доход государства обращено имущество, принадлежащее Галицкому и связанным с ним лицам. В перечень вошли: недвижимость и земельные участки в Москве и Подмосковье совокупной стоимостью более 1 млрд рублей, денежные средства на банковских счетах — свыше 7 млрд рублей, пять машино-мест в Москве, участок и два нежилых здания в Истринском районе Подмосковья, квартира на Патриарших прудах и загородный коттедж в элитном поселке «Миллениум‑парк» на Новорижском шоссе.

Как указывалось в иске, в 2008 году Галицкий основал в Калифорнии венчурный фонд «Алмаз Кэпитал Партнерс»*, который специализировался на инвестициях в сфере ИИ, машинного обучения и блокчейна. Прокуратура требовала запретить его деятельность в связи с участием фонда в поддержке Украины. Ведомство указывало, что Галицкий высказывался с «симпатией» в сторону киевских властей.

Представители Галицкого в суде заявили, что инвестор вышел из состава фонда в 2022 году, а упомянутые высказывания отрицал. Во время заседания юристы Галицкого представили стопку документов, а сторона прокуратуры приложила к материалам дела семь томов. Для ознакомления с материалами суд предоставил сторонам лишь 15‑минутный перерыв, указали в РИА «Новости».

Генпрокуратура также настаивала, что с 2014 года в фонд инвестировал Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР), который, по версии ведомства, направлял средства на поддержку ВСУ. Юристы возразили, указав, что в ЕБРР входит представитель от РФ.

Рената Валеева