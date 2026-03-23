В аэропортах Казани и Нижнекамска задерживаются более 20 рейсов

Ранее аэропорты закрывали из-за объявления в республике режима беспилотной опасности

В аэропортах Татарстана задерживаются рейсы. Так, в Казани перенесены вылеты и прилеты около 25 самолетов, а в Нижнекамске — 3, следует из данных онлайн-табло воздушных гаваней.

Так, самолет Казань — Санкт-Петербург вылетит на 6 часов позже, а именно в 13:45. На три часа позже вылетят самолеты на Пхукет и в Краснодар. Кроме того, задерживаются на час самолеты в Екатеринбург, Санкт-Петербург, Минеральные Воды, а также перенесен вылет рейсов в Стамбул, три вечерних в Москву и еще два в Санкт-Петербург.

Задерживаются и самолеты на прилет, например рейсы с Пхукета и из Уфы прилетят на три часа позже. На один час задержаны рейсы из Красноярска, Самары. Два самолета из Москвы прилетят на два часа позже — в 11:50, 11:40. На 8 часов задержан рейс из Санкт-Петербурга.

В нижнекамском аэропорту на четыре часа задерживается рейс в Москву: он вылетит в 12:45. На прилет опаздывают два самолета: из Москвы и Нового Уренгоя.

Ранее сообщалось, что аэропорты Казани и Нижнекамска закрывали на фоне объявления беспилотной опасности в республике. Однако уже в 07:07 ограничения сняли, а в 07:10 в регионе также отменили режим «Беспилотная опасность».

