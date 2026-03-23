В Башкирии вынесли приговор экс-мэру Ижевска Бекмеметьеву — он получил пять лет лишения свободы

Его обвинили в незаконной передаче муниципального участка площадью 1,9 тыс. кв. м местному застройщику без проведения торгов

Нефтекамский городской суд Башкирии вынес приговор бывшему главе Ижевска Олегу Бекмеметьеву, обвиняемому в злоупотреблении должностными полномочиями (ст. 285 УК РФ). Экс‑мэр приговорен к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима.

Суд признал Бекмеметьева виновным в незаконной передаче муниципального участка площадью 1,9 тыс. кв. м местному застройщику «Ухтомского один» без проведения торгов. Кроме того, экс‑глава города незаконно изменил вид разрешенного использования участка (ВРИ) в пригороде Ижевска — на этой территории впоследствии был возведен коттеджный поселок «Найди».

По тому же делу осуждены еще два фигуранта. Бывший прокурор Октябрьского района Ижевска Николай Пушин признан виновным в пособничестве (ст. 285 УК РФ), а фактический руководитель застройщика «Ухтомского один» Олег Бушмакин — в подстрекательстве (ст. 285 УК РФ). Оба получили по два года лишения свободы.

Бекмеметьев возглавлял город с октября 2018 года. За полтора месяца до задержания, в июле 2023 года, он сложил полномочия главы Ижевска по собственному желанию. В сентябре 2023 года экс‑мэр был помещен в СИЗО.

Расследование уголовного дела завершилось в июне 2024 года, а в ноябре того же года материалы были переданы в Нефтекамский горсуд Башкирии. Прокурор ходатайствовал о рассмотрении дела в другом регионе, аргументируя это тем, что подсудимые ранее занимали руководящие посты в муниципальных органах власти и прокуратуре и потенциально могли оказать давление на суд.

Первые заседания по делу стартовали в декабре 2024 года, а прения сторон завершились в феврале 2026 года.

