Олег Кононенко возглавил Центр подготовки космонавтов имени Гагарина

Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Баканов объявил о назначении космонавта Олега Кононенко на должность директора Центра подготовки космонавтов (ЦПК) имени Ю.А. Гагарина. Это стало известно на пуске ракеты «Союз-2.1а» с грузовым кораблем «Прогресс МС-33».

В официальном видеообращении руководитель госкорпорации отметил достижения нового руководителя. Олег Дмитриевич Кононенко является Героем России и признанным рекордсменом в космической отрасли. За свою карьеру он провел на Международной космической станции 1111 дней.

Напомним, что в 2024 году Олег Кононенко установил новый мировой рекорд по суммарному пребыванию в космосе — 878 суток 11 часов 29 минут 48 секунд.

Наталья Жирнова