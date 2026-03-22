Посольство США выразило соболезнования в связи с годовщиной трагедии в «Крокус Сити Холле»

Фото: Динар Фатыхов

Посольство США в России опубликовало официальное заявление в память о жертвах теракта в «Крокус Сити Холле». Дипломатическое представительство выразило солидарность с россиянами в день второй годовщины трагедии.

В сообщении, размещенном в официальном телеграм-канале посольства, подчеркивается, что время не залечит боль утраты. Дипломаты вспомнили о семьях погибших и пострадавших, чьи жизни навсегда изменились в тот трагический вечер.

— Американский народ выражает солидарность со всеми, кто потерял близких в этой трагедии, и чтит память погибших, — сказано в официальном сообщении.

Теракт произошел 22 марта 2024 года перед концертом группы «Пикник» в подмосковном «Крокус Сити Холле». Вооруженные люди открыли стрельбу по зрителям, после чего подожгли здание концертного зала. В результате трагедии погибли 147 человек, более 600 получили ранения. 12 марта исполнителей теракта в «Крокус Сити Холле» приговорили к пожизненным срокам.

Наталья Жирнова