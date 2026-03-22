Татарстанский предприниматель получил условный срок за гибель рабочего

Мужчина упал с высоты 17 метров

В Зеленодольске был вынесен приговор индивидуальному предпринимателю, допустившему грубое нарушение правил охраны труда, которое привело к гибели человека. Об этом сообщает СУ СК РФ по РТ.

Следствием установлено, что 28 июля 2025 года предприниматель привлек к строительным работам на объекте неквалифицированного специалиста. Работник не прошел необходимое обучение по технике безопасности и не был обеспечен средствами индивидуальной защиты.

В результате мужчина упал с высоты 17 метров. Полученные травмы оказались несовместимыми с жизнью, работник умер в больнице.

Суд признал предпринимателя виновным и назначил ему наказание в виде полутора лет лишения свободы условно. Ранее в Татарстане воспитатель также получила условный срок за оставление детей без присмотра. По ее вине один из детей закрыл дверь помещения, в результате чего другой ребенок получил травму пальца, закончившуюся его ампутацией.

Наталья Жирнова