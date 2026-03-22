Тегеран готов ответить на американскую угрозу ударами по энергетике
Иранские военные подчеркнули, что ответный удар будет направлен против энергетической инфраструктуры США в регионе Персидского залива
Иранское руководство заявило о готовности нанести ответные удары по американским энергетическим объектам в случае атаки США на иранские электростанции. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на агентство Fars, связанное с КСИР.
Иранские военные подчеркнули, что ответный удар будет направлен против энергетической инфраструктуры США в регионе Персидского залива.
Ранее президент США Дональд Трамп пригрозил, что американские военные нанесут удары по иранским электростанциям, если Тегеран не восстановит свободное движение судов через Ормузский пролив в течение 48 часов.
