США угрожают Ирану ударами по электростанциям при условии, если Ормузский пролив не откроют в течение 48 часов

Об этом заявил Дональд Трамп в социальной сети Truth Social

Президент США Дональд Трамп выступил с предупреждением в адрес Ирана. По его словам, если Тегеран не восстановит свободное движение судов через Ормузский пролив в течение ближайших 48 часов, американские военные нанесут удары по иранским электростанциям.

В своем сообщении в социальной сети Truth Social глава государства подчеркнул, что атаки начнутся ровно через двое суток, если Иран не прекратит угрозы и не обеспечит полное открытие движения по проливу. Трамп отметил, что под удар попадут различные электростанции, включая крупнейшую из них.

При этом американский лидер не уточнил конкретные объекты, которые могут подвергнуться атаке, в частности не прояснил, касается ли угроза атомной электростанции «Бушер». Напомним, что ранее МИД России осудил удар США и Израиля по АЭС «Бушер», где находились россияне.

Наталья Жирнова