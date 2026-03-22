Старшеклассники России получат возможность не выбирать профильный класс

При этом сохранится возможность углубленного изучения предметов в специализированных классах — медицинских, инженерных, судостроительных, лингвистических и других

С 1 сентября 2027 года в российских школах начнет действовать обновленный образовательный стандарт, сообщил эксперт Минпросвещения и руководитель ИСМО имени В.С. Леднева Максим Костенко РИА «Новостям».

По новым правилам школьники получат возможность изучать все предметы на базовом уровне без обязательного выбора профильных классов. При этом сохранится возможность углубленного изучения предметов в специализированных классах — медицинских, инженерных, судостроительных, лингвистических и других.

Важным нововведением станет стандартизация оснащения школьных кабинетов. В документе четко прописано, какое оборудование должно быть в каждом классе — от цифровых лабораторий по химии и физике до бинокулярных микроскопов и специализированных моделей.

Эксперты рекомендуют школам уже сейчас начать подготовку к внедрению новых стандартов: проанализировать потребности учащихся, разработать учебные планы и запланировать закупку необходимого оборудования. По словам представителя Минпросвещения, нововведения направлены на повышение практической составляющей образования.

