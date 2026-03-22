Над соседней с Татарстаном Башкирией сбили один дрон ВСУ — Минобороны

Над соседней с Татарстаном Башкирией сбили один дрон ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны России. Известно, что это произошло в период с 7:00 до 13:00 мск.

Всего в этот период над территорией страны перехватили и уничтожили 74 БПЛА, 40 из которых было сбито над Брянской областью, а еще 33 — над Смоленской, Тульской, Калужской и Курской областями.

Напомним, что накануне над Татарстаном также сбили беспилотники. Однако точное количество перехваченных дронов в министерстве не назвали.

Наталья Жирнова