Над Татарстаном сбили беспилотники

Об этом сообщили в Минобороны

Над Татарстаном сбили беспилотники, об этом сообщили в Минобороны. Однако точное количество перехваченых дронов в министерстве не назвали.

По данным Минобороны, в течение прошедшей ночи над регионами России уничтожили 283 БПЛА. Это коснулось 15 регионов — Самарской и Саратовской областей, Брянской, Смоленской, Калужской, Белгородской, Воронежской, Ростовской, Волгоградской, Тульской, Рязанской, Курской областей, а также Крыма, Московского региона и Татарстана.

Напомним, с 01:09 в Татарстане действует режим беспилотной опасности. С 03:52 в Казани и Нижнекамске закрыли аэропорты.

Рената Валеева