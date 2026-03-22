В Казани за 30 млн рублей установят 150 систем звукового оповещения «Триоль»

Помимо этого запланированы ремонтные работы на 2,7 километра дорог города

В Казани и прилегающих районах планируется проведение ремонтно-строительных работ на ряде объектов. Общий объем работ по ремонту дорог составляет 2,7 километра, следует из документов на сайте госзакупок.

В рамках проекта запланирован ремонт нескольких городских улиц:

улицы Возрождения в жилом массиве Царицыно (Советский район) протяженностью 0,320 км за 19,2 млн рублей;

улицы Воскресенской в Приволжском районе (0,480 км) за 27,5 млн рублей

Ноксинского переулка в Советском районе (0,150 км) за 28 млн рублей;

улицы Петербургской в Вахитовском районе возле дома №12 (0,115 км) за 20,7 млн рублей.

Помимо этого, в Вахитовском районе обновят тротуары на улицах Чернышевского и Бутлерова, отремонтируют остановочные комплексы, в Ново-Савиновском районе обновят подъездную дорогу к базе МУП «Городское благоустройство», а в Кировском районе отремонтируют остановочную площадку на улице Вахитова.

Также по документам запланирован ремонт лестницы возле дома №32 на улице Пушкина и благоустройство территории в виде ремонта тротуаров возле Городского дворца детского творчества им. Алиша за 1,7 млн рублей.

Помимо ремонта, в плане установка искусственных неровностей, дорожных знаков, ограждений безопасности и модернизация пешеходных переходов с системой звукового оповещения «Триоль», которую, согласно документам, установят в количестве 150 штук. На установку направят 30 млн рублей.



Все работы должны быть завершены к 26 октября 2026 года, а общий объем финансирования составляет 284,2 млн рублей. Напомним, что в семи районах Казани обновят 1,6 тыс. уличных фонарей, на которые выделят еще 350 млн рублей.

Наталья Жирнова