Российские войска взяли под контроль населенный пункт Потаповка
Он находится в Сумской области
Российские войска взяли под контроль населенный пункт Потаповка, который находится в Сумской области. Об этом сообщили в Минобороны России. По данным министерства, результата добилось подразделение группировки «Север».
— В результате решительных действий подразделения группировки войск «Север» установили контроль над населенным пунктом Потаповка Сумской области, — сказано в официальном сообщении Минобороны РФ.
По данным военных, населенный пункт освободили в ходе боев юго-восточнее села Сопычь в Шосткинском районе. Напомним, что ранее российские войска взяли под контроль село Червоная Заря в Сумской области.
