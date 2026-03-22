Российские войска взяли под контроль населенный пункт Потаповка

Фото: Мария Зверева

Российские войска взяли под контроль населенный пункт Потаповка, который находится в Сумской области. Об этом сообщили в Минобороны России. По данным министерства, результата добилось подразделение группировки «Север».

— В результате решительных действий подразделения группировки войск «Север» установили контроль над населенным пунктом Потаповка Сумской области, — сказано в официальном сообщении Минобороны РФ.

По данным военных, населенный пункт освободили в ходе боев юго-восточнее села Сопычь в Шосткинском районе. Напомним, что ранее российские войска взяли под контроль село Червоная Заря в Сумской области.

Наталья Жирнова