Казань с вечера воскресенья накроет туман — МЧС
Такой прогноз распространяется на всю республику
По данным республиканской службы по чрезвычайным ситуациям, на территории Татарстана и Казани ожидается ухудшение погодных условий. С 19:00 22 марта до 10:00 23 марта местами ожидается туман.
В связи с неблагоприятными погодными условиями гражданам рекомендуется соблюдать особую осторожность при переходе проезжей части. По возможности следует использовать только надземные или подземные пешеходные переходы.
Напомним, что по прогнозу апрель и май в Татарстане будут на градус теплее нормы, сообщил на брифинге начальник Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды республики Сергей Захаров.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».