Казань с вечера воскресенья накроет туман — МЧС

Такой прогноз распространяется на всю республику

Фото: Артем Дергунов

По данным республиканской службы по чрезвычайным ситуациям, на территории Татарстана и Казани ожидается ухудшение погодных условий. С 19:00 22 марта до 10:00 23 марта местами ожидается туман.

В связи с неблагоприятными погодными условиями гражданам рекомендуется соблюдать особую осторожность при переходе проезжей части. По возможности следует использовать только надземные или подземные пешеходные переходы.

Напомним, что по прогнозу апрель и май в Татарстане будут на градус теплее нормы, сообщил на брифинге начальник Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды республики Сергей Захаров.



Наталья Жирнова