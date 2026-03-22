Новости общества

05:46 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Казань с вечера воскресенья накроет туман — МЧС

14:33, 22.03.2026

Такой прогноз распространяется на всю республику

Фото: Артем Дергунов

По данным республиканской службы по чрезвычайным ситуациям, на территории Татарстана и Казани ожидается ухудшение погодных условий. С 19:00 22 марта до 10:00 23 марта местами ожидается туман.

В связи с неблагоприятными погодными условиями гражданам рекомендуется соблюдать особую осторожность при переходе проезжей части. По возможности следует использовать только надземные или подземные пешеходные переходы.

Напомним, что по прогнозу апрель и май в Татарстане будут на градус теплее нормы, сообщил на брифинге начальник Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды республики Сергей Захаров.

Наталья Жирнова

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

Общество Татарстан

Новости партнеров

