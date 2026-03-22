Новости общества

МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Движение на улице Фучика в Казани ограничат на год из-за строительства метро

11:42, 22.03.2026

В 27 марта 2026 года до 3 февраля 2027 года автомобилисты не смогут свободно передвигаться на участке от дома №94

Фото: Динар Фатыхов

В Казани на протяжении почти года будет частично перекрыто движение по улице Юлиуса Фучика. Ограничения связаны со строительством первого участка второй линии метрополитена города.

Согласно информации комитета внешнего благоустройства, с 27 марта 2026 года до 3 февраля 2027 года автомобилисты не смогут свободно передвигаться на участке от дома №94 по улице Юлиуса Фучика до проезжей части улицы Чингиза Айтматова.

Напомним, что в Казани на завершение участка от станции «Фучика» до «Сахарова» планируется направить дополнительные 1,5 миллиарда рублей из республиканского бюджета.

Наталья Жирнова

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

ОбществоИнфраструктура Татарстан

