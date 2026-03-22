Новый закон обяжет госслужащих использовать Мах в работе

В России готовится к принятию новый пакет антимошеннических мер, который предусматривает обязательное использование мессенджера Мах госслужащими при исполнении должностных обязанностей и информировании граждан. Об этом сообщает Forbes.

Согласно документу, который сейчас находится на стадии второго чтения, нововведение вступит в силу уже в сентябре текущего года. По оценкам председателя совета фонда развития цифровой экономики Германа Клименко, переход на платформу Мах может охватить до 90% государственных служащих. К тому же недавно Max получил статус социальной сети.

Однако источник Forbes, близкий к Минцифры, выразил сомнения в эффективности такого решения. По его мнению, чиновники могут игнорировать данное требование из-за отсутствия механизмов ответственности за его неисполнение. При этом уже сейчас многие представители госслужбы зарегистрированы в Мах, но официального перехода пока не происходит.

